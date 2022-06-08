Aracına dolan suyu bardakla boşaltmıştı! Ankara'da yaşanan sel baskınında yaşadıklarını anlattı - Son Dakika
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Aracına dolan suyu bardakla boşaltmıştı! Ankara'da yaşanan sel baskınında yaşadıklarını anlattı

08.06.2022 16:18

Ankara'da dün aniden bastıran yağmur sonucu bir anda selin ortasında mahsur kalan İrem Kuru adlı genç kadının aracındaki suları bardakla boşalttığı videosu sosyal medyada viral oldu. Yaşadıklarını anlatan Kuru, "Sular girmeye başladığında ilk etapta bardakla müdahale edebildik. Bardakla boşaltmaya başlamıştık, sonradan iş çığırından çıktı" dedi.

Başkentte dün öğle saatlerinde etkisini gösteren kuvvetli yağış nedeniyle bazı okul binaları, iş yerleri ve caddeler su altında kaldı, araçlarında mahsur kalan sürücüler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Caddenin su altında kalması nedeniyle seyir halindeyken aracında mahsur kalan İrem Kuru'nun suya gömülen otomobilinden bardakla su boşaltırken objektiflere takılan görüntüsü, sosyal medyada en çok paylaşılan videolardan oldu. Kuru, yaşadığı korku dolu anları paylaştı.

"DURDUKTAN 6-7 DAKİKA SONRA İÇERİSİ SU DOLDU"

Aydınlıkevler tarafına gitmeye çalıştığını ve olayın 5 dakika içinde gerçekleştiğini belirten Kuru, şöyle konuştu: "Kırmızı ışıkta durdum, bir anda her yer göl oldu. Hiçbir araba devam edemedi. Durduktan yaklaşık 6-7 dakika sonra da arabanın içi su almaya başladı. Çok panik olduk. Ne yapacağımızı bilemedik. Kapılar önce açılmadı, motor kendini kapattı. Sağdan soldan bir şeyler diyenler oldu, hiçbir yetkiliye de ulaşamadığımız için kendi çabalarımızla çıkarak kenarda suların çekilmesini bekledik."

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"SONRADAN İŞ ÇIĞIRINDAN ÇIKTI"

Arabadan bardakla su boşalttığı görüntülere ilişkin de Kuru, "Orada elimizin altındaki tek şeydi bardak. Sular girmeye başladığında ilk etapta bardakla müdahale edebildik. Bardakla boşaltmaya başlamıştık, sonradan iş çığırından çıktı, bardak da işe yaramaz oldu." dedi.

"PANİĞİMİZİ KONTROL EDEMEDİK"

Araçta iki de iş arkadaşı olduğunu, bir arkadaşlarının kapısı açılmadığı için camdan çıktığını, kendilerinin de kapı açıldıktan sonra çıkabildiğini aktaran Kuru, "Arkadaşlarımızla birbirimizi telkin edemedik. Paniğimizi kontrol edemedik. Ne yapacağımızı, nasıl çıkacağımızı, kimi arayacağımızı şaşırdık. 155, 112 gibi neresi varsa aramaya çalıştık ama ihbar sayısı fazla olduğu için ulaşamadık. Kendi kendimizi motive etmeye çalıştık. İlk defa böyle bir şey başımıza geldiği için de ne yapacağımızı bilemedik." ifadelerini kullandı.

Arabanın sigorta işlemleri için tutanak ve rapor alınması gerektiğini, bu nedenle karakola geldiğini dile getiren Kuru, çalışamaz durumda olduğu için büyük ihtimalle aracının hurdaya çıkacağını sözlerine ekledi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

İtfaiye, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aracına dolan suyu bardakla boşaltmıştı! Ankara'da yaşanan sel baskınında yaşadıklarını anlattı - Son Dakika

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