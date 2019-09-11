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- Aracına Güvendi, Direksiyon Başında Uyudu

1 saat önce

- Aracına güvendi, direksiyon başında uyuduMASSACHUSETTS - ABD'nin Massachusetts eyaletindeki bir otoyolda otopilot modundaki Tesla marka aracıyla ilerleyen sürücü direksiyon başında uyudu.

- Aracına güvendi, direksiyon başında uyudu

MASSACHUSETTS - ABD'nin Massachusetts eyaletindeki bir otoyolda otopilot modundaki Tesla marka aracıyla ilerleyen sürücü direksiyon başında uyudu.

ABD'nin Massachusetts eyaletinde bir sürücü direksiyon başında uyuya kaldı. Otopilot modunda ilerleyen araçları kullanan kişilerin artması ve gün geçtikçe kayıtsız hale gelmesiyle sürücü koltuğunda uyuyanların sayısı arttı. Görüntülerde direksiyon başında uyuyan sürücü otoyolda kilometrelerce hızla ilerledi. Geçtiğimiz Ağustos ayında da benzer bir görüntü Kaliforniya'nın Los Angeles şehrinde ortaya çıkmıştı. Sürücü otopilot modunda ilerleyen Tesla aracının direksiyon başında uyurken görüntülenmişti. Aracın kendi başına iyi gittiğini gören sürücülerin direksiyonu tamamen bırakması ise kazalara neden olabiliyor.

Öte yandan bu tarz otomobiller yalnızca sürüş deneyimine yardımcı olabilecek bir yapay zeka ile donatılmış durumda. Sürücülerin direksiyonu tamamen bırakması ise kazalara neden olabiliyor.

Tesla Sözcüsü ise sürücü izleme sisteminin sürekli uyarıda bulunduğunu, Tesla araçta otopilot özelliği bulunsa bile sürücülerin direksiyonu tamamen bırakmamasını belirtiyor.

- Aracına Güvendi, Direksiyon Başında Uyudu

Amerika Birleşik Devletleri, Massachusetts, Nicola Tesla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:13 Kaynak: İHA
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