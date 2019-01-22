Aracına Kaya Düşen Sürücü 11 Günlük Yaşam Mücadelesini Kaybetti

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Yok Böyle Bir Zenginlik! 26 Kişinin Serveti, Dünya Nüfusunun Yarısının Toplam Servetine Eş Değer

Ziyaret Saatini Kaçıran Hasta Yakınları, Güvenlik Görevlilerine Saldırdı! Çok Sayıda Yaralı ve Gözaltı Var