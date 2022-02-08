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Aracına kurşun yağdırılarak öldürülen adamın sosyal medya hesabına yazdığı not dikkat çekti - Son Dakika

Aracına kurşun yağdırılarak öldürülen adamın sosyal medya hesabına yazdığı not dikkat çekti

08.02.2022 10:18

Adana'da Kaya Erkara, evinin önünde pusu kurularak otomobiline 28 el ateş edilerek öldürüldü. Şahsın ölmeden önce sosyal medya hesabından "Ölüm her şeyi eşit yapar" paylaşımında bulunduğu dikkat çekti.

6 Şubat'ta saat 14.30 sıralarında, Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde kızı ile gezdikten sonra evinin önüne gelen Kaya Erkara, otopark girişinde otomobilinin içinde silahlı saldırıya uğradı.

KIZI YARALANDI, KENDİSİ ÖLDÜ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları kontrolde Kaya Erkara'nın hayatını kaybettiğini, 6 yaşındaki kızının da bacağından yaralandığını belirledi. Küçük çocuk, ambulansla hastaneye kaldırılırken, Erkara'nın cansız bedeni de incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

KAÇAN ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Motosikletli kimliği belirsiz 2 kişinin saldırıyı gerçekleştirdiğini belirleyen polis ekipleri, tabanca kullanan şüphelilerin 20'den fazla mermi sıktıktan sonra kaçtığını tespit etti. Ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan, kentte büfe işlettiği öğrenilen ve saldırı sonucu hayatını kaybeden Kaya Erkara'nın kullandığı bir sosyal medya hesabında profiline yazdığı "Ölüm her şeyi eşit yapar" notu dikkat çekti.

Öldürülen adamın 'ölüm' paylaşımı
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Polis, Adana, Medya, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aracına kurşun yağdırılarak öldürülen adamın sosyal medya hesabına yazdığı not dikkat çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aracına kurşun yağdırılarak öldürülen adamın sosyal medya hesabına yazdığı not dikkat çekti - Son Dakika
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