Aracına Otoyol Tabelası Düşen Kadın Yaralandı

Avustralya'nın Melbourne kentindeki en işlek otoyol Tullamarine Freeway'da aracının üzerine dev otoyol tabelası düşen kadın yaralandı.

Avustralya'nın Melbourne kentindeki en işlek otoyol Tullamarine Freeway'da aracının üzerine dev otoyol tabelası düşen kadın yaralandı.



Avustralya Yayın Kurumu ABC'deki habere göre, Melbourne Havalimanı'nı kente bağlayan ve kısa süre önce yenilenen Tullamarine Freeway'ın Bulla Road ile Belle Street çıkışını gösteren dev tabela dün akşam hareket halindeki bir aracın üzerine düştü.



Yolda seyir halindeki başka aracın güvenlik kamerasınca kaydedilen ve bir televizyon kanalında yayınlanan görüntülerde, çok sayıda aracın gittiği yolda bir anda devasa tabelanın lacivert bir aracın üzerine düştüğü görülüyor.



Araç, dev tabelanın altında ezilerek kullanılamaz hale geldi. Aracın kolundan ve boynundan yaralanan kadın sürücüsü, Royal Melbourne Hastanesi'ne kaldırıldı.



Olayı "sıra dışı" olarak tanımlayan ve daha önce böyle bir duruma rastlamadığını belirten Victoria polisinden Komiser Yardımcısı Jason Lane, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.



Victoria Yolları Genel Müdür Yardımcısı Robyn Seymour da otoyolda tabela düşmesinin beklenmedik bir durum olduğunu belirterek "Bu yepyeni bir yol, yepyeni bir yoldan böyle bir şey beklenmez. Önceliğimiz yolların güvenli olması. Otoyolu topluma zararlı olduğunu düşünseydik açmazdık." dedi.

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