Aracına Sığınan Köpeği Taşıyan Dolmuş Şoförü Alkış Aldı
26 dakika önce
Ankara'da soğuk havada dolmuşa sığınan sokak köpeğini araçtan indirmeyip seferine devam eden dolmuş şoförü vatandaştan takdir gördü.
Ankara
'da soğuk havada dolmuşa sığınan sokak köpeğini araçtan indirmeyip seferine devam eden dolmuş şoförü vatandaştan takdir gördü.
Ankara'nın Mamak
ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan olayda, soğuktan kaçan bir sokak köpeği Natoyolu Caddesi üzerinde yolcu taşıyan dolmuşa sığındı. Aracın orta yerine kıvranıp uyuyan köpeğe kıyamayan doymuş sürücüsü, köpekle birlikte seferine devam etti. Bir yolcunun cep telefonuyla fotoğrafladığı o an sosyal medyada paylaşıldı. Şoför, bir yolcu ve ortalarında uyuyan köpeğin görüldüğü o fotoğraf, beğeni yağmuruna tutuldu. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:13 Kaynak: İHA
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