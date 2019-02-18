Son Dakika Haberleri: Aracına Sıkışan Yavru Köpeği Sahiplendi

Aracına Sıkışan Yavru Köpeği Sahiplendi

1 saat önce

Düzce'de bir vatandaş, aracına sıkışan ve uzun uğraşlar sonucu kurtarılan yavru köpeği sahiplendi.

Aracına Sıkışan Yavru Köpeği Sahiplendi, System.String[]
Düzce'de bir vatandaş, aracına sıkışan ve uzun uğraşlar sonucu kurtarılan yavru köpeği sahiplendi.

Alınan bilgiye göre, Düzce İl Özel İdaresinde görevli Metin Çalışkan'a ait otomobilin motor kısmına yavru köpek girdiğini gören vatandaşlar, durumu aracın sahibine bildirdi.

Bunun üzerine Çalışkan, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yardım istedi.

Çalışkan, zarar gelmemesi için aracını çekici yardımıyla sanayiye çektirdi.

Sanayideki ustaların yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kurtarılan yavru köpeğin bakımını Çalışkan üstlendi.

"Bu köpek bize Allah'ın misafiri"

Çalışkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, aracının motor kısmına sıkışan köpeği sahiplendiğini söyledi.

Durumun nasıl geliştiğini fark edemediğini aktaran Çalışkan, "Sabah iş yerine gittim, çok soğuktu. Yavru köpek de motoru sıcak bulup oraya girmiş. İş yerindeki arkadaşlar köpeğin sesini duymuş, itfaiyeyi çağırdım. Sağ olsun arkadaşlar yardımcı oldu ama araca zarar gelmesin diye düşünüp sanayiye çektirdim aracı. Bu köpek bize Allah'ın misafiri, onun bakımını üstleneceğiz." diye konuştu.

Kurtarılan yavru köpeğe, sanayideki vatandaşlar da yemek verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:35 Kaynak: AA

Metin Çalışkan, Düzce, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


CHP'li Muharrem İnce, Samsun'da Cigoş Oynadı Elektrik, Doğal Gaz, Su ve Telekom Abonelikleri Artık e-Devlet'te Yapılabilecek

Yıkamaya Verilen Yorganın İçinden Deste Deste Para Çıktı 1 Kişinin Öldüğü 10 Kişinin de Yaralandığı Kazanın Kamera Görüntüleri Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 16:02:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aracına Sıkışan Yavru Köpeği Sahiplendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]