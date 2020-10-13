Aracında 150 kilo kaçak tütünle yakalandı - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yapılan çalışma kapsamında, şüpheli B.A.'nın tütün kaçakçılığı yaptığını belirledi. B.A.'nın kullandığı hafif ticari araçta jandarma tarafından durdurularak arama yapıldı. Aramada, 150 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Tütüne el konulurken, B.A. gözaltına alındı.

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