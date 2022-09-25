İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli H.B.'nin sokakta uyuşturucu sattığını tespit etti. Bir süre takibe alınan H.B., kullandığı otomobilde yakalandı. Araçta yapılan aramada 500 captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen H.B., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aracında 500 uyuşturucu hapla yakalandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.