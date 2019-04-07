Son Dakika Haberleri: Aracında 9.5 Kilo Esrarla Yakalandı

Aracında 9.5 Kilo Esrarla Yakalandı

1 saat önce

Samsun'da bir otomobili takip ederek arama yapan narkotik polisi, 9 kilo 430 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Aracında 9.5 Kilo Esrarla Yakalandı, System.String[]
Samsun'da bir otomobili takip ederek arama yapan narkotik polisi, 9 kilo 430 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çarşamba ilçesi ve civar bölgelerden elde edilen esrar maddesini araç ile Samsun'a girip satacağı bilgisi elde edilen Hüseyin A.'yı takibe aldı. Narkotik polisinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan Hüseyin A.'nın içinde bulunduğu otomobilde yapılan aramada 10 paket halinde toplam 9 kilo 430 gram kubar esrar ele geçirildi. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Hüseyin A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:00 Kaynak: İHA

İlkadım, Narkotik, Samsun, 3. Sayfa
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