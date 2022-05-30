Aracında 97 kilo 500 gram trüf mantarı bulunan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Aracında 97 kilo 500 gram trüf mantarı bulunan şüpheli yakalandı

30.05.2022 13:42
Aracında 97 kilo 500 gram trüf mantarı bulunan şüpheli yakalandı

Van'ın Tuşba ilçesinde aracında 97 kilo 500 gram trüf mantarı ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Van'ın Tuşba ilçesinde aracında 97 kilo 500 gram trüf mantarı ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ürünlerin ticaretini yapan ve nakledenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince durdurulan araçtaki valizlerde 97 kilo 500 gram trüf mantarı bulundu.

Toplanması ve ticareti izne bağlı olan mantarları kaçak yollarla satmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Tuşba, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aracında 97 kilo 500 gram trüf mantarı bulunan şüpheli yakalandı - Son Dakika


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