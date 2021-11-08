Aracında avladığı 11 keklikle yakalanan avcıya 11 bin TL ceza - Son Dakika

Aracında avladığı 11 keklikle yakalanan avcıya 11 bin TL ceza

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, jandarmanın yol uygulamasında durdurduğu araçta ele geçirilen 11 kekliği yasak avladığı belirlenen Emre G.'ye 11 bin TL ceza kesildi.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, jandarmanın yol uygulamasında durdurduğu araçta ele geçirilen 11 kekliği yasak avladığı belirlenen Emre G.'ye 11 bin TL ceza kesildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Bozkuyu Mahallesi'nde, durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 11 keklik bulundu. Yasak olarak avlanan kekliklere el koyan ekipler, araçtaki Emre G.'ye 11 bin TL idari ceza kesti.



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