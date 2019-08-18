Son Dakika Haberleri: Aracında bıraktığı 24 bin lirayı çaldılar
Son Dakika Güncel Haber

Aracında bıraktığı 24 bin lirayı çaldılar

54 dakika önce

Maltepe'de takip ettikleri iş insanının aracından 24 bin lira çalan hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Maltepe'de takip ettikleri iş insanının aracından 24 bin lira çalan hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Tuzla'daki bir bankadan para çeken Ahmet Koç Maltepe yönüne doğru hareket etti. Bu sırada üzerinde plaka bulunmayan başka bir araçta bulunan iki hırsız, Koç'u takibe aldı.
İş adamını Maltepe'ye kadar takip eden hırsızlar, Koç'un aracını park etmesinin ardından araca yaklaşıp sağ ön camını kırdı, araçtaki yaklaşık 24 bin lirayı alıp kaçtı.
Aracına döndüğü sırada camın kırıldığını ve paranın yerinde olmadığını gören Koç, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, araç üzerinde delil çalışması yapıp, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
Polis, eşkalleri belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde iki kişinin Koç'u takip ettikleri, park halindeki otomobilinin yanına gelerek bir süre bekleyip çevreyi gözetledikleri, daha sonra alarmın çalıp çalmadığını kontrol ettikleri aracın camını kırıp parayı alıp kaçmaları görülüyor.
Ahmet Koç, Maltepe, Polis, Tuzla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 10:55 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bankalar arası para taşımacılığıyla 4 milyon euro çalan zanlılardan biri daha yakalandı
Bankadan çıkan iş adamını takip edip 24 bin lirasını çaldılar Benzersiz bir vaka! 3 ayda 2 kez doğum yaptı 3 kamyonetin içindeki 50 teröristin hareketliliği Mardin'den görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 11:50:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aracında bıraktığı 24 bin lirayı çaldılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]