Aracında bulduğu altın dolu poşetin sahibini bulamayınca polise teslim etti - Son Dakika

Aracında bulduğu altın dolu poşetin sahibini bulamayınca polise teslim etti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan Taner Çakırer isimli vatandaş, 10 gün önce aracında bulduğu poşetin içinde çıkan 51 adet Cumhuriyet altının sahibini arıyor.

Aracında bulduğu altın dolu poşetin sahibini bulamayınca polise teslim etti, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan Taner Çakırer isimli vatandaş, 10 gün önce aracında bulduğu poşetin içinde çıkan 51 adet Cumhuriyet altının sahibini arıyor. Vatandaş 10 gün boyunca sahibini bulamadığı altınları polis ekiplerine teslim etti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan Gültepeliler Derneği Başkanı Taner Çakırer (43) 10 gün önce bir otoparkta bulunan hafif ticari aracına bindi. Aracının kapısında bulunan gözde küçük bir poşet gören Çarkırer, arkadaşlarına ait olabileceği düşünerek bir süre aracında taşıdı. Poşetin sahibi çıkmayınca Çakırer, poşeti açarak içine baktı. Poşetin içinden 51 adet çeyrek altın çıktığını gören Çakırer, büyük şaşkınlık yaşadı. Daha sonra etrafında bulunan insanlara tek tek durumu anlattı. Altınların sahibi ortaya çıkmayınca, 10 gün süren arayışın ardından yaklaşık 150 bin TL değerinde altın dolu poşeti alarak polis merkezinin yolunu tuttu. Polis merkezine giden Çarkırer, durumu anlatarak altınları polis ekiplerine teslim etti.

"Aradan uzun bir zaman geçince baktım poşetin sahibi ortaya çıkmadı"

Yaşanan olayı anlatan Taner Çakırer, "Olaydan 10 gün önce arabamı şu an bulunduğumuz bu otoparka park etmiştim. Daha sonra arabımı alıp eve gittim. Şoför kapımın altında bulunan cepten maske almak için elimi uzattım, bir poşet gördüm. Baya ağır bir poşetti. İlk başta çok önemsemedim. Arabama binen arkadaşlarımındır diye düşündüm. Sonra etrafımdaki inşalara söyledim. Aradan uzun bir zaman geçince baktım poşetin sahibi ortaya çıkmadı. Yanımdaki arkadaşımla birlikte baktık. İçinden yüklü miktarda altın çıktı. Hemen ilk önce endişelendik. Daha sonra Ata altını olduğunu öğrendik. 160 bin TL değerinde olduğunu söylediler. Daha sonra İzmit Emniyeti'nin eski müdürünü aradık, o da bizi yönlendirdi. Polis merkezine giderek altınları teslim ettik" dedi.

"Zerre kadar altınları almak aklımızdan geçmedi"

Altınları saklamayı bir an bile düşünmediğini ifade eden Çakırer, "Samimiyetle söylüyorum, zerre kadar altınları almak aklımızdan geçmedi. Biz zaten Kocaeli'de örnek bir derneğiz. Yardımsever insanlarız. Allah da bizim boğazımızdan haram lokma geçmesini nasip etmesin. Kahraman ilan edenler de var, keriz diyenler de var. Ama biz bunu Allah rızası için yaptık. Çok da övülecek bir şey olarak görmüyoruz. Aslında her vatandaşın yapması gereken bir şey. Biz de öyle lüks yaşayan insanlar değiliz. Normal insanlar gibi geliri olan insanlarız" diye konuştu. - KOCAELİ

Kocaeli, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 13:52 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aracında bulduğu altın dolu poşetin sahibini bulamayınca polise teslim etti - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 29 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 39 can kaybı, 1549 yeni vaka tespit edildi Türkiye, Doğu Akdeniz'de angajman seviyesini indirdi: Gemi komutanlarına "vur" emri verildi Dışişleri'nden, İsveç'te İslam düşmanı Rasmus Paludan'ın Kuran-ı Kerim yakma provokasyonuna sert tepki Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, milli takım seçimi konusunda tereddüt yaşıyor Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş: Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs rakamları gerçek değil Devrilen traktörün altında kalan iki kardeş hayatını kaybetti! Haberi alan anne yola atladı YKS'de ilk bine giren öğrenci, tercih ekranında yapılan tuş hatası yüzünden üniversiteye yerleşemedi İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı Galatasaray, loca satışından 36 milyon TL gelir bekliyor Giresun'daki sel felaketinde bir kişinin daha cansız bedeni bulundu! Bakan Soylu bölgeden ayrılmıyor Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre için Beşiktaş'tan 1 milyon euro istedi Koronaya yakalanan Ali Babacan'ın eşi ve oğlunun da Kovid testi pozitif çıktı Fenerbahçe'nin yeni transferi Marcel Tisserand, imza için İstanbul'a geliyor Sinop'ta 80 kiloluk orkinos, 5 bin liraya satıldı Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, artan vakaları değerlendirdi: Endişe edecek bir durum yok
Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi         
16:26
Dağ aslanın kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu Dağ aslanın kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu         
16:13
Hande Ataizi'den Hande Ataizi'den "Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım" diyen takipçisine cevap         
15:47
"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?" anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var         
14:43
Bursa'da, tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakalandı Bursa'da, tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakalandı         
14:40
ABD'yi karıştıran ses kaydı! Halası, Ivanka Trump'a ağır hakaret ediyor ABD'yi karıştıran ses kaydı! Halası, Ivanka Trump'a ağır hakaret ediyor         
14:38
Erdoğan'ın imzasıyla sağlık çalışanların ücretsiz toplu taşıma hakkı yıl sonuna kadar uzatıldı Erdoğan'ın imzasıyla sağlık çalışanların ücretsiz toplu taşıma hakkı yıl sonuna kadar uzatıldı         
14:08
Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım         
13:53
Hadise sevgilisinin köpeği Benek ile mısır keyfi yaptı Hadise sevgilisinin köpeği Benek ile mısır keyfi yaptı         
12:53
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur         
12:31
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı         
11:17
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü         
11:02
Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada         
10:43
Japonya'da deneme uçuşu yapan uçan araba 4 dakika havada kaldı Japonya'da deneme uçuşu yapan uçan araba 4 dakika havada kaldı         
10:11
Ay çekirdeğinde bu yılki kalite ve ve fiyat üreticinin yüzünü güldürdü Ay çekirdeğinde bu yılki kalite ve ve fiyat üreticinin yüzünü güldürdü         
10:01
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti         
09:54
İran'da 14 yaşındaki kızını öldüren babaya verilen cezaya tepki yağdı İran'da 14 yaşındaki kızını öldüren babaya verilen cezaya tepki yağdı         
09:35
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan edildi: 29 Ağustos-11 Eylül arasında atış eğitimi yapılacak Son Dakika: Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan edildi: 29 Ağustos-11 Eylül arasında atış eğitimi yapılacak         
09:17
Saz çalıp türkü söyleyen polis memuru sosyal medyada fenemon oldu Saz çalıp türkü söyleyen polis memuru sosyal medyada fenemon oldu         
09:00
Bahçeli'den sürpriz öneri: Köprüye benim değil Erdoğan'ın adını verin Bahçeli'den sürpriz öneri: Köprüye benim değil Erdoğan'ın adını verin         
08:46
Damat kanlar içinde yere yığılınca düğün yerinden feryatlar yükselmeye başladı Damat kanlar içinde yere yığılınca düğün yerinden feryatlar yükselmeye başladı         
07:53
Bilim insanları, koronayla mücadelede en sık alınan tedbiri Bilim insanları, koronayla mücadelede en sık alınan tedbiri "işe yaramaz" buldu         
07:50
"Black Panther" başrol oyuncusu Chadwick Boseman hayatını kaybetti         
06:05
Cinnet gecesi! Birlikte yaşadığı sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti Cinnet gecesi! Birlikte yaşadığı sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti         
04:28
Genç kadın cezaevi firarisi eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü Genç kadın cezaevi firarisi eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü         
00:03
Adaylığı düşürülen AK Partili isim kürsüyü tekmeledi: Adalet, adalet, adalet istiyorum Adaylığı düşürülen AK Partili isim kürsüyü tekmeledi: Adalet, adalet, adalet istiyorum         
22:24
Evladı Şiar'ın diri diri yakılmasına göz yuman anne ve 3 kişi tutuklandı Evladı Şiar'ın diri diri yakılmasına göz yuman anne ve 3 kişi tutuklandı         
21:58
Yeşilçam'ın emektar ismi Ali Şakar hayatını kaybetti Yeşilçam'ın emektar ismi Ali Şakar hayatını kaybetti         
21:36
Alaattin Çakıcı'dan Alaattin Çakıcı'dan "Cratos'u satın aldı" iddialarına yalanlama         
21:31
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti         
20:46
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret         
17:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2020 20:21:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aracında bulduğu altın dolu poşetin sahibini bulamayınca polise teslim etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei