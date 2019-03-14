Aracında Çakar Siren Tertibatı Bulunan Sürücüye Ceza

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde aracında çakar siren tertibatı bulunan sürücüye bin 2 lira para cezası uygulandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde aracında çakar siren tertibatı bulunan sürücüye bin 2 lira para cezası uygulandı.



İlçe merkezinde siren çalarak ilerleyen otomobili fark eden vatandaşların ihbarı neticesinde plakası belirlenen otomobil, polis ekiplerince Cumhuriyet Mahallesi Valide Emine Sultan Caddesi üzerinde durduruldu.



Yapılan incelemede, Ş.C.B'nin kullandığı 46 VA 381 plakalı otomobilde tespit edilen çakar siren tertibatı söktürüldü.



Sürücüye ise bin 2 lira trafik cezası uygulandı.

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