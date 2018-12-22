Son Dakika Haberleri: Aracında Çıkan Yangında Mahsur Kalarak Hayatını Kaybeden Gencin Tabutuna Galatasaray Bayrağı...

Aracında Çıkan Yangında Mahsur Kalarak Hayatını Kaybeden Gencin Tabutuna Galatasaray Bayrağı...

5 saat önce

Aracında çıkan yangında mahsur kalarak hayatını kaybeden gencin tabutuna Galatasaray bayrağı örttülerEDİRNE - Edirne'de geçtiğimiz Çarşamba gecesi Uzunköprü'de aracı ile park halinde iken belirlenemeyen bir sebepten dolayı aracında çıkan yangında mahsur kalan Emrah Akın İstanbul Kartal Eğitim...

Aracında çıkan yangında mahsur kalarak hayatını kaybeden gencin tabutuna Galatasaray bayrağı örttüler

EDİRNE - Edirne'de geçtiğimiz Çarşamba gecesi Uzunköprü'de aracı ile park halinde iken belirlenemeyen bir sebepten dolayı aracında çıkan yangında mahsur kalan Emrah Akın İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Uzunköprü ilçesine bağlı Çalıköy'de öğle namazını müteakip toprağa verilen Akın'ın cenazesine yüzlerce insan katıldı. Emrah Akın'ın annesi köy camisinde tabuta sarılarak son kez oğlunun görmek istedi. Fanatik Galatasaray taraftarı olan Emrah Akın'ın tabutuna Uzunköprü Ultraslan temsilcileri tabutuna son örtüsü olarak Galatasaray bayrağı sardı. Akın, kılınan öğle namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 05:05 Kaynak: İHA

Çarşamba İlçesi, Uzunköprü, Emrah, Galatasaray, 3. Sayfa
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