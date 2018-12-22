Aracında Çıkan Yangında Mahsur Kalarak Hayatını Kaybeden Gencin Tabutuna Galatasaray Bayrağı...
5 saat önce
Aracında çıkan yangında mahsur kalarak hayatını kaybeden gencin tabutuna Galatasaray bayrağı örttülerEDİRNE - Edirne'de geçtiğimiz Çarşamba gecesi Uzunköprü'de aracı ile park halinde iken belirlenemeyen bir sebepten dolayı aracında çıkan yangında mahsur kalan Emrah Akın İstanbul Kartal Eğitim...
Aracında çıkan yangında mahsur kalarak hayatını kaybeden gencin tabutuna Galatasaray
bayrağı örttüler
EDİRNE - Edirne
'de geçtiğimiz Çarşamba
gecesi Uzunköprü
'de aracı ile park halinde iken belirlenemeyen bir sebepten dolayı aracında çıkan yangında mahsur kalan Emrah
Akın İstanbul Kartal
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Uzunköprü ilçesine bağlı Çalıköy'de öğle namazını müteakip toprağa verilen Akın'ın cenazesine yüzlerce insan katıldı. Emrah Akın'ın annesi köy camisinde tabuta sarılarak son kez oğlunun görmek istedi. Fanatik Galatasaray taraftarı olan Emrah Akın'ın tabutuna Uzunköprü Ultraslan temsilcileri tabutuna son örtüsü olarak Galatasaray bayrağı sardı. Akın, kılınan öğle namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 05:05 Kaynak: İHA
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