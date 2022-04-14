Aracında eroin, metamfetamin ve bonzai ele geçen şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Aracında eroin, metamfetamin ve bonzai ele geçen şahıs tutuklandı

14.04.2022 17:04
Aracında eroin, metamfetamin ve bonzai ele geçen şahıs tutuklandı

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu aracından eroin, metamfetamin, bonzai ve uyuşturucu içme aparatı ele geçen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu aracından eroin, metamfetamin, bonzai ve uyuşturucu içme aparatı ele geçen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Samsun- Ankara karayolu polis uygulama noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri S.Ö.'nün (28) uyuşturucu ticareti yaptığını tespit ederek otomobilini takibi aldı. 34 plakalı otomobil Samsun girişi polis uygulama noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramada 0.56 gram eroin, 491,25 gram bonzai, 0.31 gram metamfetamin ve 2 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen S.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Aracında eroin, metamfetamin ve bonzai ele geçen şahıs tutuklandı
Aracında eroin, metamfetamin ve bonzai ele geçen şahıs tutuklandı
Aracında eroin, metamfetamin ve bonzai ele geçen şahıs tutuklandı
Aracında eroin, metamfetamin ve bonzai ele geçen şahıs tutuklandı
Aracında eroin, metamfetamin ve bonzai ele geçen şahıs tutuklandı

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Metamfetamin, Samsun, Bonzai, Eroin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aracında eroin, metamfetamin ve bonzai ele geçen şahıs tutuklandı - Son Dakika


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