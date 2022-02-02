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Aracında fenalaşan sürücünün yardımına sağlık ekipleri yetişti - Son Dakika

Aracında fenalaşan sürücünün yardımına sağlık ekipleri yetişti

02.02.2022 15:27
Aracında fenalaşan sürücünün yardımına sağlık ekipleri yetişti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobili ile seyir halindeyken rahatsızlanan sürücüye sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobili ile seyir halindeyken rahatsızlanan sürücüye sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Kemalpaşa Mahallesi Semih Bey Sokak'ta seyreden S.A. idaresindeki 16 CAS 08 plakalı otomobil, aniden fren yaptı.

Bir süre hareket etmeyen araç nedeniyle trafik durma noktasına gelince otomobilin yanına gelen bir sürücü, S.A'nın baygın olduğunu görerek 112 Acil Servis'e durumu bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, S.A'yı otomobilden alıp ambulansta müdahale etti.

S.A'nın şeker hastası olduğu ve bu nedenle araç içinde fenalaştığı öğrenildi.

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Milli Coğrafi Analiz Sistemi, Otomobil, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aracında fenalaşan sürücünün yardımına sağlık ekipleri yetişti - Son Dakika


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