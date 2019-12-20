Aracında fenalık geçiren polis memuru ameliyata alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aracında fenalık geçiren polis memuru ameliyata alındı - Son Dakika

Aracında fenalık geçiren polis memuru ameliyata alındı

6 saat önce

Tokat'ın Turhal ilçesinde otomobilinde beyin kanaması geçirerek bayılan polis memuru, kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı.

Aracında fenalık geçiren polis memuru ameliyata alındı, System.String[]

Tokat'ın Turhal ilçesinde otomobilinde beyin kanaması geçirerek bayılan polis memuru, kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı.


Edinilen bilgiye göre, Turhal İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli evli ve 2 çocuk babası Cemal Eken (48), otomobili ile sabah İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek, aracını park etti. Eken'in otomobilinden inmemesi üzerine meslektaşları durumdan şüphelenerek kontrol etti. Araçta baygınlık geçirdiği fark edilen Eken, Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalesinin ardından Eken, ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen polis memuru ameliyata alınırken, kan ihtiyacı olması ihtimali üzerine meslektaşları hastaneye gelerek kan bağışında bulundu. - TOKAT

Turhal, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:23 Kaynak: İHA
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