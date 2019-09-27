Son Dakika Haberleri: Aracında kalp krizi geçiren muhtar vefat etti
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Aracında kalp krizi geçiren muhtar vefat etti

51 dakika önce

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi, Yolçatı Köyü Muhtarı Mustafa Turgut, özel aracında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Aracında kalp krizi geçiren muhtar vefat etti, System.String[]

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi, Yolçatı Köyü Muhtarı Mustafa Turgut, özel aracında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, kullandığı özel aracında rahatsızlanan ve aracını kenara çeken Muhtar Mustafa Turgut, yoldan o anda geçen bir kamyon şoförü tarafından 112 sağlık ekiplerine haber verilerek Altıntaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Turgut, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - KÜTAHYA

Mustafa Turgut, Kalp Krizi, Altıntaş, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:52 Kaynak: İHA
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