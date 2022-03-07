Aracında kalp krizi geçiren şahıs yaşamını yitirdi - Son Dakika

Nevşehir'de aracının içinde kalp krizi geçiren şahıs, yaşamını yitirdi.

Edilen bilgiye göre, Sümer Mahallesindeki ikametinin önünde bulunan aracına binen A.İ. (70) aracında kalp krizi geçirdi. Çevredeki vatandaşların durumu 112 ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri A.İ.'nin ilk belirlemelere göre Kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiğini belirledi. A.İ.'nin cansız bedeni daha sonra Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR