Son Dakika Haberleri: Aracında "Kılıç Baston" Taşıyınca Gözaltına Alındı

Aracında "Kılıç Baston" Taşıyınca Gözaltına Alındı

21 dakika önce

Adana'da aracında "kılıç baston" taşıyan sürücü gözaltına alındı.

Aracında
Adana'da aracında "kılıç baston" taşıyan sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı yunus timleri, merkez Seyhan ilçesi Sakarya Mahallesi'nde hareket halindeki bir otomobili şüphe üzerine durdurup arama yaptı.

Ekip, araçta yaptığı aramada kuş figürlü bir baston buldu.

Yapılan incelemede, iki parçaya ayrılan bastonun bir bölümünün kesici aletten oluştuğu belirlendi.

Aracında "kılıçlı" diye tabir edilen modelde baston taşıyan sürücü, gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:34 Kaynak: AA

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