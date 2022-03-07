Aracında ölü bulunan mahalle bekçisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Aracında ölü bulunan mahalle bekçisi son yolculuğuna uğurlandı

07.03.2022 16:54
Aracında ölü bulunan mahalle bekçisi son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak'ta Uzungüney köyünde araç içerisinde ölü olarak bulunan mahalle bekçisi Sedat Sayım, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Zonguldak'ta Uzungüney köyünde araç içerisinde ölü olarak bulunan mahalle bekçisi Sedat Sayım, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Zonguldak'ta Uzungüney köyünde mahalle bekçisi Sedat Sayım Pazar günü araç içerisinde ölü olarak bulunmuştu. Merhum Sayım için bugün Kozlu İlçesi Kargalar köyünde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Cezmi Yalınkılıç, İl Genel Meclis Başkanı Necdet Karaveli, emniyet mensupları, ailesi, akrabaları ve köy halkı katıldı.

Merhum Sedat Sayım, Kargalar köyünde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. - ZONGULDAK

Aracında ölü bulunan mahalle bekçisi son yolculuğuna uğurlandı
Aracında ölü bulunan mahalle bekçisi son yolculuğuna uğurlandı

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Zonguldak, Tragger, Cenaze, Pazar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aracında ölü bulunan mahalle bekçisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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