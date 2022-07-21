Aracında otururken silahla vuruldu - Son Dakika
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Aracında otururken silahla vuruldu

21.07.2022 16:48
Aracında otururken silahla vuruldu

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, Onur Dağ (32) aracında oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, Onur Dağ (32) aracında oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Dağ, tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Adapazarı ilçesi Karaköy Mahallesi Yağcılar Caddesi'nde meydana geldi. Onur Dağ, 06 BZA 696 plakalı hafif ticari aracın içinde oturduğu sırada, bir kişi yanına yanaşarak tabanca ile ateş etti. Onur Dağ yaralanırken, kimliği belirsiz kişi olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralanan Onur Dağ sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olay yerinde incelemede bulunarak, Dağ'ı vuran kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.


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Kaynak: DHA

Karaköy, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aracında otururken silahla vuruldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aracında otururken silahla vuruldu - Son Dakika
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