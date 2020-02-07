Aracında sahte tereyağı bulunan kişiye 14 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Kastamonu'da aracında sahte tereyağı bulunan kişiye 14 bin lira ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Samsun'dan İstanbul'a giden araç, Tosya ilçesi yakınlarında durduruldu.

Araçta yapılan aramada etiketsiz ve kaynağı belli olmayan tereyağı görünümünde 200 kilogram margarin bulundu.

El konulan margarin, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Araç sahibine Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na muhalefetten 13 bin 994 lira idari para cezası uygulandı.