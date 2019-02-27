Aracında Satışa Hazır Uyuşturucuyla Yakalandı

Samsun'da bir kişi aracında yapılan aramada uyuşturucu madde ve hassas teraziyle yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun'da bir kişi aracında yapılan aramada uyuşturucu madde ve hassas teraziyle yakalanarak gözaltına alındı.



Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kullanmış olduğu aracı ile irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen K.C.K.'nin otomobilini takibe alıp durdurdu. Araçta yapılan aramada satışa hazır vaziyette 21 paket halinde 9,74 gram skunk, 0,50 gram esrar, 1 adet esrarlı sigara ve uyuşturucu tartmada kullanılan 1 adet hassas terazi ele geçirildi.



Olayla ilgili gözaltına alınan K.C.K. "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Doğuştan Uyuşturucu Bağımlısı Rüzgar Bebeğin Velayeti Anne ve Babaya Verildi

Polise Bile 'Pes' Dedirtti: Araç Kumandası Görünümlü Hassas Terazi Ele Geçirildi

Adana'da Şafakta Uyuşturucu Operasyonu

ABD'den Kargoyla Uyuşturucu Getirten Kimyager Gözaltına Alındı