Son Dakika Haberleri: Aracında Satışa Hazır Uyuşturucuyla Yakalandı

Aracında Satışa Hazır Uyuşturucuyla Yakalandı

40 dakika önce

Samsun'da bir kişi aracında yapılan aramada uyuşturucu madde ve hassas teraziyle yakalanarak gözaltına alındı.

Aracında Satışa Hazır Uyuşturucuyla Yakalandı, System.String[]
Samsun'da bir kişi aracında yapılan aramada uyuşturucu madde ve hassas teraziyle yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kullanmış olduğu aracı ile irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen K.C.K.'nin otomobilini takibe alıp durdurdu. Araçta yapılan aramada satışa hazır vaziyette 21 paket halinde 9,74 gram skunk, 0,50 gram esrar, 1 adet esrarlı sigara ve uyuşturucu tartmada kullanılan 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan K.C.K. "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:44 Kaynak: İHA

Körfez, Atakum, Samsun, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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