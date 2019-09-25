Son Dakika Haberleri: Aracında sigara içen sürücülere ceza kapıda
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Aracında sigara içen sürücülere ceza kapıda

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın araçlarda kimsenin sigara içmeyeceği sözleri üzerine emniyet ekipleri harekete geçti.

Aracında sigara içen sürücülere ceza kapıda, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın araçlarda kimsenin sigara içmeyeceği sözleri üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. Türkiye'nin dört bir yanında trafik polisleri yeni yasakla ilgili sürücüleri uyardı.


Burs İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerden itibaren sürücüleri uyarmak için görev başındaydı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı bütün şubelerden personellerin katıldığı uygulamada ekipler farklı noktalarda kontrol noktaları oluşturarak ticari ve özel araç sürücülerini yeni uygulanacak yasayla ilgili uyardı. 1 Ekim'den itibaren artık araçlarında sigara içemeyecek sürücülerin yasaya tepkileri ise değişti. Kimi sürücüler yasayı yerinde bulurken, kimileri ise uzun yol sürücüleri için bunun son derece zor olacağını söyledi. Uygulamalar gün boyu Türkiye'nin 81 ilinde devam edecek. - BURSA

Türkiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan sinyali vermişti! Trafikte aracında sigara içenlere ceza kesildi
TRT Genel Müdürü İbrahim Eren yeni kanalı resmen açıkladı Selçuk Bayraktar, sosyal medyadan Ahmet Kaya'nın şarkısını paylaştı Öz kızını 14 yerinden bıçaklayıp sigara içen babanın akli dengesi incelenecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 14:08:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aracında sigara içen sürücülere ceza kapıda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]