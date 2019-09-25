Aracında sigara içen sürücülere ceza yağdı

Polis tek tek sürücüleri durdurup uyardı

BURSA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın araçlarda kimsenin sigara içmeyeceği sözleri üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. Türkiye'nin dört bir yanında trafik polisleri yeni yasakla ilgili sürücüleri uyardı.

Burs İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerden itibaren sürücüleri uyarmak için görev başındaydı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı bütün şubelerden personellerin katıldığı uygulamada ekipler farklı noktalarda kontrol noktaları oluşturarak ticari ve özel araç sürücülerini yeni uygulanacak yasayla ilgili uyardı. Artık araçlarında sigara içemeyecek sürücülerin yasaya tepkileri ise değişti. Kimi sürücüler yasayı yerinde bulurken, kimileri ise uzun yol sürücüleri için bunun son derece zor olacağını söyledi. Uygulamalar gün boyu Türkiye'nin 81 ilinde devam edecek. Sigara içenlere Kabahatler Kanununa göre ceza yazılıyor.