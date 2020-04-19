Aracında silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı - Son Dakika

Aracında silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı
6 saat önce
Malatya'da park halindeki otomobilinin içerisinde uğradığı silahlı saldırıda yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.
Malatya'da park halindeki otomobilinin içerisinde uğradığı silahlı saldırıda yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.
Olay, Battalgazi ilçesi İskender Mahallesi Neşriyat Sokak'ta meydana geldi. Sokak içerisinde park halindeki otomobilin yanına gelen E.D., lafla sataştığı M.Ö'ye 2 el ateş etti. Açılan ateş soncunda bacaklarına mermi isabet alan M.Ö. yaralanırken, E.D. olay yerine geldiği araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Olayın gerçekleştiği sokak ve araç içerisinde detaylı inceleme yapan ekipler, şüpheli E.D.'ye ait aracı terk edilmiş halde bulurken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 05:29 Kaynak: İHA
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