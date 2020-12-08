Aracında unutulan cüzdanı polise teslim etti - Son Dakika

BURDUR'da taksici Hasan Canbaz (24), müşterisinin aracında unuttuğu, içerisinde bir miktar paranın bulunduğu cüzdanı polise teslim etti. Burdur 'da Sağlık Taksi durağında çalışan Hasan Canbaz, dün akşam mesaisini bitirdikten sonra otomobilini temizlerken, arka koltukta bir cüzdan buldu. Cüzdanı açan Hasan Canbaz, içinde 100 Euro ile bir miktar Afganistan parası olduğunu gördü. Hasan Canbaz, Afgan uyruklu bir mülteciye ait cüzdanı sahibine ulaştırılmak üzere polise teslim etti.

Hasan Canbaz, "Müşteriyi Bağlar Mahallesi'ne götürdüm. Arabayı kontrol ederken cüzdanı gördüm. Baktım bir miktar döviz var, biraz da kendi vatandaşı olduğu ülkenin parası. İnsani vazifemi yapmak istedim, bu duyarlılıkla polisi aradım Sahibine ulaştırmak için polise teslim edeceğim" dedi.