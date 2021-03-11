Aracında uyuşturucu bulunan Ayşegül Çınar'dan ilk açıklama

Yasak Elma'da Lila karakterini canlandıran oyuncu Ayşegül Çınar, aracında uyuşturucu çıktıktan sonra sessizliğini bozdu.

UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Geçtiğimiz günlerde, Beylikdüzü'nde bir mekanda eğlendikten sonra Etiler'deki evinin yolunu tutan güzel oyuncu, polis çevirmesine takılmıştı. Polislerin yaptığı arama sonrası güzel oyuncunun bagajında yaklaşık 19 gram uyuşturucu madde bulunmuştu.

AVUKATI ARACILIĞIYLA AÇIKLAMA YAPTI

Polis sonrasında ise genç oyuncu ve arkadaşı ile eski sevgili Furkan Çalıkoğlu gözaltına almıştı. Üç isim emniyetteki işlemlerden sonra mahkemeye çıkarılmış ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Olaydan sonra emniyetteki ilk ifadesinde eski sevgilisi tarafından kumpasa uğradığını ifade eden Ayşegül Çınar, avukatları aracılığıyla da bir basın açıklaması yaptı.

'ADALET TECELLİ ETTİ'

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Maalesef kurulan kumpas sonucunda müvekkilim, ülkemizde yaptırımı oldukça ağır olan bir suç isnadı ile gözaltına alınmıştır. Ancak alınan ifadelerden, kamera kayıtlarından, dosyada toplanan delillerden açıkça anlaşıldığı üzere kumpas sonuçsuz kalmış ve müvekkil serbest bırakılmış, böylece adalet tecelli etmiştir."





