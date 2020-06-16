Aracında uyuşturucu hap bulunan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada, 214 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Torbacı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlının üzerinde ve aracında yapılan aramada, 214 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.