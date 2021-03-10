Aracında uyuşturucu madde bulunan ünlü oyuncu Ayşegül Çınar, ilk kez konuştu

Beylikdüzü'nde bir mekanda eğlendikten sonra Etiler'deki evine gitmek üzere yola çıkan oyuncu Ayşegül Çınar'ın kullandığı otomobil, polis ekiplerinin rutin kontrolü sırasında durdurulmuştu. Araçta arama yapan polis ekipleri bagajda yaklaşık 19 gram uyuşturucu madde ele geçirmiş, ardından genç oyuncu ve arkadaşı ile eski sevgili Furkan Çalıkoğlu'nu gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından üç isim mahkemeye çıkarılmış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Olayın ardından kendisi hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve üzerine kumpas kurulduğunu söyleyen Ayşegül Çınar, avukatı aracılığıyla açıklama yaptı. Avukat açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Maalesef kurulan kumpas sonucunda müvekkilim, ülkemizde yaptırımı oldukça ağır olan bir suç isnadı ile gözaltına alınmıştır. Ancak alınan ifadelerden, kamera kayıtlarından, dosyada toplanan delillerden açıkça anlaşıldığı üzere kumpas sonuçsuz kalmış ve müvekkil serbest bırakılmış, böylece adalet tecelli etmiştir."