Aracında uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis - Son Dakika
Üye Girişi

Aracında uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis

06.04.2022 10:47
Aracında uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otomobilinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 hapis ve 25 bin lira adli para cezası verildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otomobilinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 hapis ve 25 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık M.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince merkez Seyhan ilçesi Abdi İpekçi Caddesi'nde otomobilinde sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak, M.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.

Sanık M.A, savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını ileri sürdü.

Suçlamaları kabul etmeyen M.A, "Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı M.A'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi... Adana'da kümeste uyuşturucu saklayıp sattıkları öne sürülen 5 zanlıya dava Son dakika haberi... Adana'da kümeste uyuşturucu saklayıp sattıkları öne sürülen 5 zanlıya dava

Para Cezası, Uyuşturucu, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aracında uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis - Son Dakika


Son Dakika
10:50 Galatasaray'da Feghouli defteri kapandı
10:42 Haftalar sonra ilk gülümseme: Ece Erken eşinin ölümünden sonraki o ilk anı paylaştı
10:41 Gelecek Partisi'nden ayrılanlar yeni parti kuruyor! Adı bile belli: Politik Merkez Partisi
10:34 Herkes "asgari ücret artırılmalı" derken, tarihçi İlber Ortaylı'dan enteresan bir öneri geldi: İstanbul'da yasaklansın!
10:29 Buça'daki katliamın sorumlusu Yarbay Omurbekov, işgale katılmadan önce kilisede kutsanmış
10:29 Jel böcek ilacını yiyen 3 yaşındaki çocuk yoğun bakıma alındı
10:27 Kadirov'un kuvvetleri TikTok videosu çektiği esnada saldırıya uğradı
10:02 Evlilik Hakkında Her Şey'de dün akşam neler oldu? Azra'nın müvekkiline söylediği yalan başına nasıl iş açacak?
09:59 Derya Alabora, ilişkiye girdiği en sıra dışı yeri açıkladı
09:59 Sarı kırmızılı futbolcuları üzen karar: Galatasaray'da ödemeler durduruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 10:55:25. #1.13#
SON DAKİKA: Aracında uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement