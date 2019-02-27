Aracında Uyuşturucuyla Yakalanan Şahıs Tutuklandı
58 dakika önce
Samsun'da aracında yapılan aramada uyuşturucu madde ve hassas teraziyle yakalanan bir kişi mahkemece tutuklandı.
Samsun
'da aracında yapılan aramada uyuşturucu madde ve hassas teraziyle yakalanan bir kişi mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun'un Atakum
ilçesi Körfez
Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, kullanmış olduğu aracı ile irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen K.C.K.'nin otomobilini takibe alıp durdurdu. Araçta yapılan aramada satışa hazır vaziyette 21 paket halinde 9,74 gram skunk, 0,50 gram esrar, 1 adet esrarlı sigara ve uyuşturucu tartmada kullanılan 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan K.C.K. "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren K.C.K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:05 Kaynak: İHA
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