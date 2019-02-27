Son Dakika Haberleri: Aracında Uyuşturucuyla Yakalanan Şahıs Tutuklandı

Aracında Uyuşturucuyla Yakalanan Şahıs Tutuklandı

58 dakika önce

Samsun'da aracında yapılan aramada uyuşturucu madde ve hassas teraziyle yakalanan bir kişi mahkemece tutuklandı.

Aracında Uyuşturucuyla Yakalanan Şahıs Tutuklandı, System.String[]
Samsun'da aracında yapılan aramada uyuşturucu madde ve hassas teraziyle yakalanan bir kişi mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kullanmış olduğu aracı ile irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen K.C.K.'nin otomobilini takibe alıp durdurdu. Araçta yapılan aramada satışa hazır vaziyette 21 paket halinde 9,74 gram skunk, 0,50 gram esrar, 1 adet esrarlı sigara ve uyuşturucu tartmada kullanılan 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan K.C.K. "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren K.C.K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:05 Kaynak: İHA

Körfez, Atakum, Samsun, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Polise Bile 'Pes' Dedirtti: Araç Kumandası Görünümlü Hassas Terazi Ele Geçirildi Adana'da Şafakta Uyuşturucu Operasyonu

ABD'den Kargoyla Uyuşturucu Getirten Kimyager Gözaltına Alındı Sosyal Medyadaki İstanbul Anketinde Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'a Fark Attı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 13:03:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aracında Uyuşturucuyla Yakalanan Şahıs Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]