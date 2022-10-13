Aracında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde durdurulan bir araçta uyuşturucu maddelerle yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Şehzadeler ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 51,49 gram metamfetamin maddesi, 1 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi. Olayla ilgili K.G. (43) isimli şüpheli şahıs 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınırken, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - MANİSA