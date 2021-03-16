Aracında uyuşturucuyla yakalanan ünlü oyuncu sesi titreyerek konuştu: Bana destek olun - Son Dakika

Aracında uyuşturucuyla yakalanan ünlü oyuncu sesi titreyerek konuştu: Bana destek olun

16.03.2021 23:31

Bir ihbar üzerine polis ekipleri tarafından durdurulan ve aracından 19 gram uyuşturucu madde çıkan oyuncu Ayşegül Çınar, gittiği bir mekan çıkışında görüntülendi. Olayın ardından toparlanmaya çalıştığını söyleyen Çınar, "Sadece tek isteğim var o da bana destek olmanız. Bu konuda gerçekten üzerime gelmeyin. Her şey ortaya çıkacak" dedi.

Geçtiğimiz haftalarda aracında 19 gram uyuşturucu madde bulunan ve bu nedenle başı uzun süre ağrıyan oyuncu Ayşegül Çınar, gündeme geldiği kötü olay yüzünden rol aldığı Yasak Elma dizisinden çıkarılmıştı. Üst üste yaşadığı olaylarla sarsılan Çınar, gittiği bir mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ÇOK BÜYÜK YALAN VE TUZAĞIN İÇİNDE KALDIM"

Yaşadığı olayların ardından toparlanmaya çalıştığını söyleyen ünlü oyuncu, şöyle konuştu: "Şu an yargı süreci devam ediyor. Gerekli deliller toplandığı için sizinle röportaj yapabiliyorum. Çok büyük bir yalan ve tuzağın içinde kaldım. İnsan bazen karşısına çıkan kişilerin iyi ya da kötü olup olmadığını seçemiyor malesef. Dava sonuçlandığında delillerle birlikte sizin karşınıza çıkıp tek tek ispatlayacağım. Çok fazla bunlarla gündemi meşgul etmek istemiyorum. Çok yeni oyuncuyum bunlarla magazinde yer almak istemiyorum."

Aracında uyuşturucuyla yakalanan ünlü oyuncu sesi titreyerek konuştu: Bana destek olun

"BU KONUDA ÜZERİME GELMEYİN"

Kendisine destek olunmasını isteyen Ayşegül Çınar, "Ortada çok bir kadına şiddet var. Çok fazla vefasız gördüm. Bu kötü tuzakta herkesin yüzünü görmüş oldum. Gencecik bir kızın üzerine geldiler. Ama içim çok rahat, herkes benim yanımda. Sadece tek isteğim var o da bana destek olmanız. Bu konuda gerçekten üzerime gelmeyin. Her şey ortaya çıkacak. Beni bilen biliyor." ifadesinde bulundu.

NELER YAŞANMIŞTI?

Beylikdüzü'nde bir mekanda eğlendikten sonra Etiler'deki evine gitmek üzere yola çıkan oyuncu Ayşegül Çınar'ın kullandığı otomobil, polis ekiplerinin rutin kontrolü sırasında durdurulmuştu. Araçta arama yapan polis ekipleri bagajda yaklaşık 19 gram uyuşturucu madde ele geçirmiş, ardından genç oyuncu ve arkadaşı ile eski sevgili Furkan Çalıkoğlu'nu gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından üç isim mahkemeye çıkarılmış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Aracında uyuşturucuyla yakalanan ünlü oyuncu sesi titreyerek konuştu: Bana destek olun
Aracında uyuşturucuyla yakalanan ünlü oyuncu sesi titreyerek konuştu: Bana destek olun
Aracında uyuşturucuyla yakalanan ünlü oyuncu sesi titreyerek konuştu: Bana destek olun

Ayşegül Çınar, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aracında uyuşturucuyla yakalanan ünlü oyuncu sesi titreyerek konuştu: Bana destek olun - Son Dakika Magazin


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