Son Dakika Haberleri: Aracında Uyuşturucuyla Yakalandı

Aracında Uyuşturucuyla Yakalandı

1 saat önce

Samsun'da ihbar üzerine aracında uyuşturucu madde ele geçirilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Aracında Uyuşturucuyla Yakalandı, System.String[]
Samsun'da ihbar üzerine aracında uyuşturucu madde ele geçirilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satışı yaptığı ihbar edilen K.S. adlı bir şüphelinin aracını takibe alarak durdurdu. Araçta yapılan aramada 78,19 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan K.S. "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:56 Kaynak: İHA

Canik, Samsun, 3. Sayfa
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