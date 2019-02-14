Aracında Uyuşturucuyla Yakalandı
1 saat önce
Samsun'da ihbar üzerine aracında uyuşturucu madde ele geçirilen 1 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun
'da ihbar üzerine aracında uyuşturucu madde ele geçirilen 1 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un Canik
ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri uyuşturucu madde satışı yaptığı ihbar edilen K.S. adlı bir şüphelinin aracını takibe alarak durdurdu. Araçta yapılan aramada 78,19 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan K.S. "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:56 Kaynak: İHA
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