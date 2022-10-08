Aracında ve evinde litrelerce ev yapımı içki ele geçirildi - Son Dakika
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Aracında ve evinde litrelerce ev yapımı içki ele geçirildi

08.10.2022 10:37
Aracında ve evinde litrelerce ev yapımı içki ele geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde şüphe üzerine polisin durdurduğu araçtan şişelerce ev yapımı alkol çıktı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde şüphe üzerine polisin durdurduğu araçtan şişelerce ev yapımı alkol çıktı. Bahse konu şahsın evinde de yapılan aramalarda da bol miktarda sahte alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, radyolink yolunda seyir halinde olan ve durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. S.A. isimli kişiye ait araçta yapılan denetimlerde 8 adet 0.5 litrelik pet ve 1 adet 2 litrelik doldurulmuş ev yapımı rakı geçirildi.

Şahsın evinde de arama yapan ekipler, burada da 3 adet 5 litrelik şişelere doldurulmuş sahte rakı ve viski ile birlikte 2 bidon da etil alkol ele geçirdi.

Aracında ve evinde litrelerce sahte alkol ele geçirilen S.A. hakkında işlem başlatıldı. - EDİRNE

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Kaynak: İHA

Edirne, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aracında ve evinde litrelerce ev yapımı içki ele geçirildi - Son Dakika

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