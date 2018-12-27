Son Dakika Haberleri: Aracında Zinciri Olmayanların Uludağ'a Çıkması Yasak

Aracında Zinciri Olmayanların Uludağ'a Çıkması Yasak

58 dakika önce

Yeni yıla kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da girmek isteyen vatandaşlar, araçlarıyla yollara düştü.

Aracında Zinciri Olmayanların Uludağ'a Çıkması Yasak, System.String[]
Yeni yıla kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da girmek isteyen vatandaşlar, araçlarıyla yollara düştü. Jandarma ekipleri vatandaşların güvenliği için zincirsiz araçları zirveye salmıyor.

Yağan karla birlikte beyaz gelinliğini giyen Uludağ'ın muhteşem manzarası havadan görüntülendi. Her mevsim ayrı güzel olan Uludağ, karla birlikte ayrı bir güzelliğe büründü. Araçlarıyla Uludağ'a çıkmak isteyen vatandaşları milli parklar giriş kapısında jandarma ekipleri karşılıyor. Her gelen aracı durduran ekipler ilk önce ziyaretçilere "Hoş geldiniz" diyerek onları hoş bir şekilde karşılıyor. Daha sonra lastiklerinde zincir olup olmadığını soran ekipler, zinciri olmayan araçları zincir takması hususunda ikaz ediyor. Zinciri olmayan sürücüler zirveye çıkamazken, zinciri yanlarında olanlar ise araçlarını kenara çekip zincirini taktıktan sonra yollarına devam ediyor.

Zirveye ilgi çok olunca vatandaşın güvenliğini sağlamak için jandarma ekipleri 24 saat ellerinde silahlarla kar altında nöbet tutuyor. Jandarma ekiplerinin vatandaşın güvenliği için aldığı tedbirler takdirle karşılanıyor.

Uludağ'ın doğal güzelliklerini görmek için yollara düştüklerini ifade eden vatandaşlar, "Milli parklar girişinde zincir denetimine takıldık. Çok güzel bir uygulama. Zincirsiz çıkmak araç trafiğinin artmasına sebebiyet veriyordu. Yolda kalan araçlar trafiği tıkayıp uzun kuyruklar oluşturuyordu. Bu uygulama çok yerinde memnunuz" dedi.

Yeni yıl öncesi Uludağ'ın karlı görüntüsü ise kartpostalları aratmıyor. Karla kapı ormanın arasından uzanıp giden Uludağ yolu havadan görüntülendi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:59 Kaynak: İHA

Jandarma, Uludağ, Güncel
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