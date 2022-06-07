Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde sevk edildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nda seyir halindeki şüpheli taksiyi takibe aldı. Ekipler, çevresini polis otolarıyla sardığı aracın sürücüsünü uygulama noktasında durdurdu. Sürücü H.T.'nin indirildiği araçta narkotik köpeği 'Aşil' ile arama yapıldı. Aşil'in, aracın bagajına tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, yorgan ve kilimlerin arasına gizlenmiş 15 kilo 350 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan H.T., emniyetteki sorgusunda uyuşturucu maddeden haberinin olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Aracından 15 kilo esrar çıkan taksici 'haberim yok' dedi - Son Dakika

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