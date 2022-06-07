Aracından 15 kilo esrar çıkan taksici 'haberim yok' dedi - Son Dakika
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Aracından 15 kilo esrar çıkan taksici 'haberim yok' dedi

07.06.2022 09:42

Aracından 15 kilo esrar çıkan taksici 'haberim yok' dediADANA Adana'da taksisinden 15 kilo 350 gram esrar çıkan zanlı haberi olmadığını söyledi ancak tutuklandı.

Aracından 15 kilo esrar çıkan taksici 'haberim yok' dedi

ADANA Adana'da taksisinden 15 kilo 350 gram esrar çıkan zanlı haberi olmadığını söyledi ancak tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde sevk edildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nda seyir halindeki şüpheli taksiyi takibe aldı. Ekipler, çevresini polis otolarıyla sardığı aracın sürücüsünü uygulama noktasında durdurdu. Sürücü H.T.'nin indirildiği araçta narkotik köpeği 'Aşil' ile arama yapıldı. Aşil'in, aracın bagajına tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, yorgan ve kilimlerin arasına gizlenmiş 15 kilo 350 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan H.T., emniyetteki sorgusunda uyuşturucu maddeden haberinin olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aracından 15 kilo esrar çıkan taksici 'haberim yok' dedi
Aracından 15 kilo esrar çıkan taksici 'haberim yok' dedi
Aracından 15 kilo esrar çıkan taksici 'haberim yok' dedi
Aracından 15 kilo esrar çıkan taksici 'haberim yok' dedi

YORUMLAR
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Bir ticari takside 15 kilo 350 gram esrar ele geçirildi Bir ticari takside 15 kilo 350 gram esrar ele geçirildi DÜZCE'DE 4 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 15 YARALI DÜZCE'DE 4 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 15 YARALI
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aracından 15 kilo esrar çıkan taksici 'haberim yok' dedi - Son Dakika

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