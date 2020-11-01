Aracından inince yere yığılan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

Aracından inince yere yığılan şahıs hayatını kaybetti

01.11.2020 10:24
Aracından inince yere yığılan şahıs hayatını kaybetti, System.String[]

Samsun'da bir akaryakıt istasyonunda aracından indikten sonra aniden olduğu yere yığılıp kalan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da bir akaryakıt istasyonunda aracından indikten sonra aniden olduğu yere yığılıp kalan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Havza ilçesi Sondaj Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akaryakıt istasyonunda aracından indiği bir sırada olduğu yere yığılıp kalan Abdullah Yücel (59), Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı. 2 çocuk babası Yücel yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Abdullah Yücel'in Kayseri'de ikamet ettiği, seyyar satıcılık yaptığı ve 5 gün önce eşya satmak için evinden ayrıldığı öğrenildi. Yücel'in ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. - SAMSUN

Aracından inince yere yığılan şahıs hayatını kaybetti

Akaryakıt, Samsun, Havza, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aracından inince yere yığılan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika


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