Aracından uyuşturucu çıkan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor. - AMASYA

Araçta bulunan 36 yaşındaki E.G. isimli zanlı, 'uyuşturucu madde bulundurmak ve uyuşturucu madde satmak' suçundan gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine Buğdaylı Mahallesi 'nde bir aracı durdurdu. Ekiplerin durdurduğu araçta yapılan aramada 386 adet extacy hap ele geçirildi.

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