Sabah saatlerinde E-5 Haramidere mevkiinde, seyyar bir şekilde meyve satan adamı gören trafik polisleri şahsın yanına gitti. Satıcısına aracın bağlanacağını söyleyen ekipler, tepki ile karşılaştı.
Duruma sinirlenen seyyar satıcı Çetin Avcı, yaklaşık 12 bin TL değerindeki meyveleri yola döktü. Yaşananlar bir vatandaş tarafından kaydedildi.
Konu ile ilgili konuşan seyyar satıcı Çetin Avcı, "İkinci kez arabamızı bağladılar. Ben şimdi nereye gideceğimi bilemiyorum. Ben 3 çocuk babasıyım. Zengin bir insan olsam burada gelip kendimi yerlere atmam. Sorgusuz sualsiz gelip bağladılar. Biz de malımızı yere indirdik gittik. 12 bin lira zararımız var. Allah yardımcımız olsun" dedi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Aracını bağlayan polislere isyan eden seyyar satıcı binlerce liralık meyveyi yola döktü - Son Dakika