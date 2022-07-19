Aracını bağlayan polislere isyan eden seyyar satıcı binlerce liralık meyveyi yola döktü - Son Dakika
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Aracını bağlayan polislere isyan eden seyyar satıcı binlerce liralık meyveyi yola döktü

19.07.2022 15:45

İstanbul Esenyurt'ta aracını bağlayan polislere kızan seyyar satıcı yaklaşık 12 bin TL değerindeki meyveleri yola saçtı. Çevredeki bir vatandaş, öfkeli seyyar satıcının o anlarını cep telefonuyla kaydetti.

Sabah saatlerinde E-5 Haramidere mevkiinde, seyyar bir şekilde meyve satan adamı gören trafik polisleri şahsın yanına gitti. Satıcısına aracın bağlanacağını söyleyen ekipler, tepki ile karşılaştı.

ZARAR 12 BİN TL

Duruma sinirlenen seyyar satıcı Çetin Avcı, yaklaşık 12 bin TL değerindeki meyveleri yola döktü. Yaşananlar bir vatandaş tarafından kaydedildi.

"SORGUSUZ SUALSİZ GELİP BAĞLADILAR"

Konu ile ilgili konuşan seyyar satıcı Çetin Avcı, "İkinci kez arabamızı bağladılar. Ben şimdi nereye gideceğimi bilemiyorum. Ben 3 çocuk babasıyım. Zengin bir insan olsam burada gelip kendimi yerlere atmam. Sorgusuz sualsiz gelip bağladılar. Biz de malımızı yere indirdik gittik. 12 bin lira zararımız var. Allah yardımcımız olsun" dedi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aracını bağlayan polislere isyan eden seyyar satıcı binlerce liralık meyveyi yola döktü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aracını bağlayan polislere isyan eden seyyar satıcı binlerce liralık meyveyi yola döktü - Son Dakika
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