Son Dakika Haberleri: Aracını Bu Halde Görünce Hayatının Şokunu Yaşadı

Aracını Bu Halde Görünce Hayatının Şokunu Yaşadı

1 saat önce

Mersin'de park halindeki otomobilin iki tekeri çalındı, sahibi sabah işe gitmek için aracının başına geldiğinde gördüklerine inanamadı.

Mersin'de park halindeki otomobilin iki tekeri çalındı, sahibi sabah işe gitmek için aracının başına geldiğinde gördüklerine inanamadı.

Edinilen bilgiye göre özel bir şirkette çalışan Yunus Emre Gürler, sabah işe gitmek üzere merkez Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi'ndeki evinin önünde park halinde bulunan 33 BCR 33 plakalı aracının başına geldiğinde, sağ taraftaki iki lastiğin olmadığını fark etti. Gördüğü manzara karşısında şaşkına dönen Gürler, daha sonra polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, araç üzerinde parmak izi incelemesi yaparken, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini de inceledi. Polis, elde edilen bilgiler doğrultusunda zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Araç sahibi Emre Gürler, yaşadığı olay karşısında şaşkınlığını uzun süre üzerinden atamadığını belirterek, "Sabah kalktığımda, ekmek almak için markete giden kardeşim, geldiğinde lastiklerin olmadığını söyledi. Nasıl olmaz dedim, baktığımda gerçekten lastikler yoktu. Başta şaka sandım ama aracın başına geldiğimde gerçekten lastikler yoktu. Çok şaşırdım. Sonra polisi aradım" dedi.

Hırsızların vicdanlı davranarak lastiklerden sadece ikisini çaldığını söyleyen Gürler, böyle bir şeyin ilk kez başına geldiğini ve çok şaşkın olduğunu ifade etti. Gürler, lastikleri yeni aldığını da sözlerine ekledi. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:46 Kaynak: İHA
3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Okuldan Atılan 8'inci Sınıf Öğrencisinin Ailesi, Okulu Basıp İdarecileri Dövdü Cani Koca, Kayınpederinin Evini Bastı, Karşısına Çıkanı Vurdu: 2 Ölü, 1 Yaralı Polis Memuru, Kendisine Saldıran Madde Bağımlısı Şahsı Tabancayla Vurdu Erdoğan Talimat Verdi, Ahlat'ta Cumhurbaşkanlığı Köşkü İnşaatı Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 14:34:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aracını Bu Halde Görünce Hayatının Şokunu Yaşadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]