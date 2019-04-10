Aracını Bu Halde Görünce Hayatının Şokunu Yaşadı

- Aracını bu halde görünce hayatının şokunu yaşadı Mersin'de park halindeki otomobilin iki tekeri çalındı, sahibi sabah işe gitmek için aracının başına geldiğinde gördüklerine inanamadıMERSİN - Mersin'de park halindeki otomobilin iki tekeri çalındı, sahibi sabah işe gitmek için aracının...

- Aracını bu halde görünce hayatının şokunu yaşadı

Mersin'de park halindeki otomobilin iki tekeri çalındı, sahibi sabah işe gitmek için aracının başına geldiğinde gördüklerine inanamadı



MERSİN - Mersin'de park halindeki otomobilin iki tekeri çalındı, sahibi sabah işe gitmek için aracının başına geldiğinde gördüklerine inanamadı.

Edinilen bilgiye göre, özel bir şirkette çalışan Yunus Emre Gürler, sabah işe gitmek üzere merkez Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi'ndeki evinin önünde park halinde bulunan 33 BCR 33 plakalı aracının başına geldiğinde, sağ taraftaki iki lastiğin olmadığını fark etti. Gördüğü manzara karşısında şaşkına dönen Gürler, daha sonra polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, araç üzerinde parmak izi araştırması yaparken, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Polis, elde edilen bilgiler doğrultusunda zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Araç sahibi Emre Gürler, yaşadığı olay karşısında şaşkınlığını uzun süre üzerinden atamadığını belirterek, "Sabah kalktığımda, ekmek almak için markete giden kardeşim, geldiğinde lastiklerin olmadığını söyledi. Nasıl olmaz dedim, baktığımda gerçekten lastikler yoktu. Başta şaka sandım ama aracın başına geldiğimde gerçekten lastikler yoktu. Çok şaşırdım. Sonra polisi aradım" dedi.

Hırsızların vicdanlı davranarak lastiklerden sadece ikisini çaldığını söyleyen Gürler, böyle bir şeyin ilk kez başına geldiğini ve çok şaşkın olduğunu belirtti.

Gürler, lastikleri yeni aldığını da sözlerine ekledi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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