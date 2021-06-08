Aracını çalışır halde bırakıp kayboldu, 65 saat sonra bulundu - Son Dakika

ANTALYA'da cumartesi günü akşam saatlerinde aracını çalışır halde bırakıp ortadan kaybolan market işletmecisi Onur Uygun, 65 saat sonra Antalya- Alanya yolu üzerinde bir akaryakıt istasyonunda bulundu.

Aksu ilçesinde Mersin- Antalya kara yolunda, çalışır durumdaki otomobilin dörtlülerinin yanık şekilde, uzun süredir park halinde olduğunu fark edenler, durumu polise bildirdi. Plakayı sisteme giren ekipler, aynı gün içerisinde aracın sürücüsü market işletmecisi Onur Uygun adına kayıp ihbarı olduğunu gördü.

AİLESİNE HABER VERİLDİBunun üzerine ailesine haber verilen yakınları, adrese geldiklerinde otomobilin Onur Uygun'a ait olduğunu belirledi. Polis ekipleri, otomobil ve çevrede yaptıkları araştırmalarda, Uygun'un yol kenarındaki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 'ne ait ağaçlık alanda gözden kaybolduğunu tespit etti.GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDIOnur Uygun'un, otomobili yol kenarına çalışır ve dörtlüleri yanık şekilde bıraktığı, araçtan indikten sonra ağaçlık alana doğru gittiği güvenlik kamerasına yansıdı. AFAD 'ın ilk gün katıldığı arama çalışmalarına, dün Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de dahil oldu.Kadavra köpeğinin de yer aldığı çalışmalarda Uygun'a ait herhangi bir ize rastlanmadı.GECE BULUNDUAraştırmalarını sürdüren ekipler, Onur Uygun'a, dün gece saatlerinde Antalya- Alanya kara yolu

üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda ulaştı. Ekipler, Uygun'un kayboluşundan 65 saat sonra bulunduğu haberini ailesine bildirdi. Teyze Sibel Erdoğu, "Yeğenimin bulunmasından dolayı çok mutluyum. Polis ekipleri bize saat 06.00 sıralarında haber verdi. Bizim için sağ salim bulunması önemliydi. Sevinçliyiz. Yeğenim gece saatlerinde akaryakıt istasyonuna bırakılmış. Yanımızda olması bizim için en önemlisi" dedi.