Aracını denize sürdü, camı kıran polis son anda kurtardı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aracını denize sürdü, camı kıran polis son anda kurtardı - Son Dakika

Aracını denize sürdü, camı kıran polis son anda kurtardı

6 saat önce

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde otomobiliyle deniz kıyısında şüpheli hareketlerde bulunan kişi aracını denize sürmeye kalkıştı.

Aracını denize sürdü, camı kıran polis son anda kurtardı, System.String[]

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde otomobiliyle deniz kıyısında şüpheli hareketlerde bulunan kişi aracını denize sürmeye kalkıştı. Polisin ısrarına rağmen aracın gazına basıp denize doğru ilerleyen sürücü aracın camı kırılarak etkisiz hale getirildi.


Edinilen bilgiye göre, olay dün öğle saatlerinde Arkadeniz mevkii sahil kenarında meydana geldi. 16 AK 449 plakalı otomobilin sürücüsü A.K. (36) aracını sahil kenarına çekti. Sahilde otomobil içinde ve dışında şüpheli hareketlerde bulunan sürücüyü ada halkı polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, sürücünün otomobilden inmesini istedi. Otomobilin camlarını kapatan ve kapılarını kilitleyen sürücü aracından inmek istemedi. Polisin ikna etmek istediği sürücü aracını denize sürmeye kalkıştı. Çevredeki vatandaşlar ve polis ekipleri aracın önüne geçerek, sürücünün otomobili denize sürmesini engellemeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinden alınan kazma ile aracın sağ ön camını kıran polis ekipleri aracın ön ve arka kapılarını açıp sürücüyü araçtan dışarı çıkardı. Etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alınan A.K. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Otomobilinde geniş çaplı arama yapıldı. Sürücünün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Bozcaada, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:42 Kaynak: İHA
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