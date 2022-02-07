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Aracını dondurucu soğuklardan korumak için tenekede ateş yakıyor - Son Dakika

Aracını dondurucu soğuklardan korumak için tenekede ateş yakıyor

07.02.2022 09:49

Aracını dondurucu soğuklardan korumak için tenekede ateş yakıyor Ardahan'ı etkisi altına alan ve "Sibirya Soğukları" olarak nitelenen dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Aracını dondurucu soğuklardan korumak için tenekede ateş yakıyor

ARDAHAN - Ardahan'ı etkisi altına alan ve "Sibirya Soğukları" olarak nitelenen dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor. Ardahan'ın Göle ilçesi eksi 15,5'i, kent merkezi ise eksi 12'yi gördü.

Ardahan'da dondurucu soğuktan dolayı buz tutan çok sayıda araç çalışmadı. Vatandaşlar garajda bulunan araçları donmasın diye tenekede ateş yakarak ısıtmaya çalışıyor.

Araç sahibi Ufuk Işık, dondurucu soğukların etkisini sürdürdüğünü söyleyerek, "Kış şartlarının çetin geçtiği Ardahan'da hava sıcaklığı gece saatlerinde eksi 30 dereceye kadar düşmekte. Bu yüzden garajdaki araçlar dahi donuyor. ve sabah saatlerinde takviye yaparak çalıştırabiliyoruz. Bizde aracımız donmasın diye mecburen gece saatlerinde tenekede ateş yakıyoruz. İnşallah sabah takviye yapmak zorunda kalmayız." Dedi.

Aracını dondurucu soğuklardan korumak için tenekede ateş yakıyor
Aracını dondurucu soğuklardan korumak için tenekede ateş yakıyor
Aracını dondurucu soğuklardan korumak için tenekede ateş yakıyor

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Tragger, Ardahan, Göle, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aracını dondurucu soğuklardan korumak için tenekede ateş yakıyor - Son Dakika


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