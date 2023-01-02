Satışa çıkardığı aracına kapora ödeyen şahsa ruhsat bilgilerini verince dünyası başına yıkıldı! Geri almak için 304 bin lira ödedi - Son Dakika
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Satışa çıkardığı aracına kapora ödeyen şahsa ruhsat bilgilerini verince dünyası başına yıkıldı! Geri almak için 304 bin lira ödedi

02.01.2023 14:46

Van'ın Erciş ilçesinde aracını satmak için internete ilan veren Ünal Demir, 150 lira kapora aldıktan sonra şahsa ruhsat bilgilerini verdi. Kapora ödeyen şahıs, Demir'den aldığı bilgileri ve görselleri kullanarak aracı tekrar aynı site üzerinden ilana verdi. Dolandırıldığını fark eden Demir, bu kez kendi aracını satın alabilmek için 304 bin TL para vermek zorunda kalırken başına gelenlere inanamadığını söyledi.

Van'da aracını satmak için ünlü bir internet sitesine ilana veren Ünal Demir, Erzurum'dan arayarak kendisini uzman çavuş olarak tanıtan dolandırıcının oyununa düştü. 150 lira kapora ödeyen dolandırıcı, satıcı Demir'den aldığı bilgileri ve görselleri kullanarak aracı tekrar aynı site üzerinden ilana verdi.

304 BİN TL VERDİ

Aracı Muş'taki başka bir vatandaşa satan ve aracı teslim alması için Erciş ilçesine gönderen dolandırıcı paranın hesabına gönderilmesi sonrası kayıplara karıştı. Aracını geri almak için aynı tuzağa düşen Muş'taki vatandaşa 304 bin lira ödemek zorunda kalan mağdur Demir, dolandırıcı şahsın bulunmasını istiyor. Demir, internet üzerinde araç satın almak isteyen kişilerin daha dikkatli olmasını söyledi.

"BUNLARI ÖNCEDEN ARAYARAK PLANI KURMUŞ"

Ünal Demir, aracını satmak için internete ilan verdiği gibi 6-7 kişinin hemen kendisiyle iletişime geçtiğini belirtti. Erzurum'dan arayan ve kendisini uzman çavuş olarak tanıtan şahısla pazarlığa girdiğini ifade eden Demir, "Erzurum'da oturduğunu söyleyen kişiyle 404 bin liraya anlaştık. Aracını alacam diyerek 150 lira kapora ödedi. Ben de ruhsat bilgilerini kendisine attım. Sonra tekrar beni arayarak 'babam ile yeğenimi yarın Erciş'e göndereceğim, 304 bin lira param var ve 100 bin lira da kredi çekeceğim, tabi bundan babamın haberi olmasın' dedi. Meğer gelen kişiler de Erzurum'dan değil Muş'tan geldiler. Erzurum'daki dolandırıcı Muş'taki şahsa, Muş'taki ise Erciş'teki bir galericiye söylemiş. Meğer bunları önceden arayarak bu planı kurmuş" dedi.

"TELEFONLARIMA CEVAP VERMEDİ"

Kendisinin anlaşmadan sonra aracını ilandan çıkardığını dile getiren Demir, "Ben aracı ilandan çıkarınca, akabinde kendisi aracımı ilana koymuş. Muş'tan biri aramış ve 367 bin liraya anlaşmışlar. Muş'taki kişiye aracı Erciş'ten teslim alacağını söylemiş. Olay en son bana geldi. Muş'tan gelenler aracı kendilerine aldıklarını söyleseydiler uyanırdım. Ama Ayhan Atalay denilen kişinin IBAN'ına para atıldı. Ben de Ayhan Atalay'ın kendisi olduğunu bilmiyordum. Kendisine 304 bin lira gönderilen dolandırıcı artık telefonlarına cevap vermedi" diye konuştu.

"BAŞKASININ CANI YANMASIN"

Kendisine büyük bir tuzak kurulduğunu ve olayın şokunu atlatamadığını söyleyen Demir, sözlerini şöyle sürdürdü: "Benim canım yandı başkasının canı yanmasın. Bu olayın arkasında dursunlar ve bu kişileri ortaya çıkarsınlar. Yüz yüze olmadıktan sonra araçlarını kimseye satmasınlar. Bu tür şeylere inanmasınlar."

Kaynak: İHA
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Muş, Van, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Satışa çıkardığı aracına kapora ödeyen şahsa ruhsat bilgilerini verince dünyası başına yıkıldı! Geri almak için 304 bin lira ödedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Satışa çıkardığı aracına kapora ödeyen şahsa ruhsat bilgilerini verince dünyası başına yıkıldı! Geri almak için 304 bin lira ödedi - Son Dakika
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